إسطنبول.. مظاهرة للتنديد باستهداف "أسطول الصمود" في المياه الدولية

إسطنبول/ الأناضول

خرجت في منطقة قاضي كوي بإسطنبول، الأحد، مظاهرة للتنديد بالاعتداء الإسرائيلي على "أسطول الصمود العالمي" لكسر الحصار عن قطاع غزة.

ودعا للمظاهرة هيئة الإغاثة الإنسانية (İHH) التركية، حيث تجمع المشاركون في ساحل منطقة قاضي كوي، ورفعوا لافتة كتب عليها: "الصمود سيواصل طريقه".

وأشار رئيس فرع هيئة الإغاثة في قاضي كوي، فاتح غونايدن، في البيان الذي قرأه، إلى أن العالم يشهد اليوم جريمة جديدة من الجرائم الوحشية العديدة التي يرتكبها "النظام الإسرائيلي المحتل".

وأوضح غونايدن، أن "أسطول الصمود العالمي"، الذي انطلق ليكون صرخة لغزة وليكسر الحصار غير الإنساني المفروض عليها، تعرّض لهجوم في المياه الدولية.



ولفت إلى أن هذا الهجوم لم يستهدف السفن فحسب، بل استهدف الضمير والقانون وكرامة الإنسان.

وذكّر غونايدن، بأن نحو 80 ألف شخص استشهدوا في الهجمات التي تشنها إسرائيل في غزة دون تمييز بين النساء والأطفال والمسنين والمدنيين.

ودعا الشعب اليوناني للتظاهر من أجل دعم الأسطول وردًا على هذا الهجوم الذي وقع في المياه الدولية بالقرب من السواحل الأوروبية.

وأوضح غونايدن، أن النشطاء في أسطول الصمود العالمي لا يدافعون اليوم عن غزة فحسب، بل عن كرامة الإنسانية جمعاء.

وبعد البيان، ردد المتظاهرون هتافات "فلسطين حرة" ودعوا من أجل غزة.