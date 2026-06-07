خلال لقاء جمع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي بوزيرين بنغاليين، على هامش منتدى "صفر نفايات"

إسطنبول.. مباحثات تركية بنغالية في مجال الطاقة خلال لقاء جمع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي بوزيرين بنغاليين، على هامش منتدى "صفر نفايات"

إسطنبول/ الأناضول

​​​​​​​بحث وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، الأحد، مع وزيرين بنغاليين، استراتيجيات أمن الإمدادات، واستثمارات الطاقة المتجددة والنووية، وفرص التعاون المحتملة بين البلدين في مجال المحروقات.

جاء ذلك في لقاء على هامش منتدى "صفر نفايات" المنعقد بإسطنبول، جمع الوزير التركي بكل من وزير الدولة لشؤون الكهرباء والطاقة والموارد المعدنية في بنغلاديش أنيندا إسلام أميت، ووزير الدولة للاستثمار والتجارة أشد شودهوري.

وفي تدوينة له على منصة شركة "إكس" الأمريكية، قال بيرقدار، إن اللقاء شهد تقييم استراتيجيات أمن الإمدادات في البلدين، والاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة والطاقة النووية.

وأضاف أنهم ناقشوا أيضا فرص التعاون المحتملة المتعلقة بمناطق المحروقات (نفط وغاز) البرية والبحرية في بنغلاديش.

وتابع بيرقدار: انطلاقا من رؤيتنا العالمية في مجال الطاقة، نحن عازمون على تطوير تعاون دولي قوي ومستدام قائم على مبدأ الربح المتبادل.

وانطلقت فعاليات مهرجان ومنتدى "صفر نفايات" الخميس الماضي، وتستمر حتى اليوم الأحد، على أرض مطار أتاتورك في إسطنبول.

ويهدف المهرجان إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الاستخدام الكفؤ للموارد، وترسيخ ثقافة الاستهلاك الواعي والمسؤولية البيئية، إلى جانب كونه فعالية بيئية وثقافية وفنية.

جدير بالذكر أن تركيا أطلقت مشروع "صفر نفايات" في 2017، بمبادرة من أمينة أردوغان، بهدف الحد من تأثير النفايات على البيئة، وتغيير العادات الاستهلاكية، والتعامل مع النفايات عن طريق إعادة التدوير والاستفادة منها بعد فصلها من المصدر، وصولا إلى تحقيق نسبة إعادة تدوير تبلغ 60 بالمئة بحلول عام 2030.

وفي منتصف ديسمبر/كانون الأول 2022 أقرت الأمم المتحدة قرار مشروع "صفر نفايات" الذي تقدمت به أنقرة في إطار خطط التنمية المستدامة ومكافحة التغير المناخي، وشارك في تقديمه 105 دول أخرى.

وحظي القرار بموافقة بالإجماع من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبموجبه أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة 30 مارس/آذار من كل عام "يوما عالميا للقضاء على النفايات".​​​​​​​