إسطنبول.. زوار مهرجان "صفر نفايات" يتجاوزون 400 ألف بحسب رئيس وقف "صفر نفايات" صمد آغيرباش

إسطنبول/ الأناضول

أعلن رئيس وقف "صفر نفايات" صمد آغيرباش، أن عدد زوار مهرجان "صفر نفايات" تجاوز 400 ألف شخص بحلول يومه الثالث، مع توقعات بتجاوز 500 ألف زائر قبل نهاية اليوم.

ويقام المهرجان برعاية رئيسة المجلس الاستشاري رفيع المستوى للشخصيات المعنية بـ"صفر نفايات" لدى الأمم المتحدة، سيدة تركيا الأولى أمينة أردوغان، وبالتعاون بين وقف "صفر نفايات" ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، وبرعاية إعلامية من وكالة الأناضول، بصفتها الشريك الإعلامي العالمي.

وقال آغيرباش، في تصريح صحفي السبت: "تجاوز عدد حضور مهرجاننا 400 ألف شخص حتى اليوم، ونهدف إلى تجاوز 500 ألف شخص الليلة، ونتوقع إقبالًا كبيرًا غدا (الأحد) أيضًا".

وأوضح أن المنتدى المصاحب للمهرجان يشهد مشاركة من 183 دولة.



وأكد آغيرباش، أن وزراء ورؤساء دول سابقين وممثلين عن منظمات دولية يشاركون في مناقشات تتعلق بمستقبل العالم.

وأضاف أن المهرجان اتخذ مبادئ الاستدامة الكاملة خلال مراحل تنظيمه، ليصبح أول مهرجان في تركيا يعتمد بشكل كامل على مصادر الطاقة المتجددة لتلبية احتياجاته من الطاقة، وذلك بالتعاون مع وزارة الطاقة والموارد الطبيعية.

ولفت آغيرباش، إلى أن النفايات الناتجة عن المهرجان تُفرز في موقع الفعالية بدعم من الإدارات المحلية.



وبيّن أن النفايات العضوية يتم تحويلها إلى سماد، فيما تُرسل المواد القابلة لإعادة التدوير إلى منشآت متخصصة.

واختتم آغيرباش، تصريحاته بالإشارة إلى أن تنظيم مهرجان ومنتدى "صفر نفايات" تم بالتعاون مع أكثر من 500 جهة شريكة.

وانطلقت فعاليات المهرجان في 4 يونيو/حزيران الجاري وتستمر حتى الأحد، على أرض مطار أتاتورك في إسطنبول.

ويضم المهرجان تطبيقات وأنشطة تناسب جميع الفئات، وتشمل تقنيات الطاقة المتجددة، وتطبيقات مدعومة بالذكاء الصناعي، وورش إعادة التدوير، وحلول النقل المستدام.

ويهدف المهرجان إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الاستخدام الكفؤ للموارد، وترسيخ ثقافة الاستهلاك الواعي والمسؤولية البيئية، إلى جانب كونه فعالية بيئية وثقافية وفنية.

جدير بالذكر أن تركيا أطلقت مشروع "صفر نفايات" في 2017، بمبادرة من أمينة أردوغان، بهدف الحد من تأثير النفايات على البيئة، وتغيير العادات الاستهلاكية، والتعامل مع النفايات عن طريق إعادة التدوير والاستفادة منها بعد فصلها من المصدر، وصولا إلى تحقيق نسبة إعادة تدوير تبلغ 60 بالمئة بحلول عام 2030.

وفي منتصف ديسمبر/كانون الأول 2022 أقرت الأمم المتحدة قرار مشروع "صفر نفايات" الذي تقدمت به أنقرة في إطار خطط التنمية المستدامة ومكافحة التغير المناخي، وشارك في تقديمه 105 دول أخرى.

وحظي القرار بموافقة بالإجماع من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبموجبه أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة 30 مارس/آذار من كل عام "يوما عالميا للقضاء على النفايات".​​​​​​​

