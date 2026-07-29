شارك في اللقاء سفير تركيا لدى تونس أحمد مصباح دميرجان، وسفير تونس لدى أنقرة أحمد بن الصغير..

إسطنبول.. رجال أعمال أتراك وتونسيون يبحثون فرص الاستثمار والإنتاج المشترك شارك في اللقاء سفير تركيا لدى تونس أحمد مصباح دميرجان، وسفير تونس لدى أنقرة أحمد بن الصغير..

إسطنبول/ الأناضول

بحث رجال أعمال أتراك وتونسيون، في مدينة إسطنبول، فرص الاستثمار والإنتاج المشترك.

جاء ذلك خلال لقاء اقتصادي نظمه وقف رجال الأعمال الرياديين (GİV) بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة التونسية التركية (CCITT) الثلاثاء.

وشارك في اللقاء نحو 100 رجل أعمال من البلدين، حيث ناقشوا فرص التعاون في قطاعات متعددة، بينها البرمجيات، والإنشاءات، والرعاية الصحية، والصناعات الغذائية، والخدمات اللوجستية، والمنسوجات.

صورة : Girişimci İşadamları Vakfı (GİV)/AA

وشهدت الفعالية مشاركة سفير تركيا لدى تونس أحمد مصباح دميرجان، وسفير تونس لدى أنقرة أحمد بن الصغير، والقائم بالأعمال في القنصلية العامة التونسية بإسطنبول صابر براكشي.

وقال السفير التركي لدى تونس أحمد مصباح دميرجان، في كلمته، إن الناتج المحلي الإجمالي لتركيا يبلغ نحو 1.4 تريليون دولار، فيما يصل حجم تجارتها الخارجية إلى 600 مليار دولار، وصادراتها إلى 300 مليار دولار.

وأضاف أن تركيا، باعتبارها دولة تواصل نموها الاقتصادي، تحتاج إلى تسويق فائض إنتاجها، مشيرا إلى أن الشراكة في الإنتاج مع دول أخرى تمثل أحد السبل لتعزيز حضورها العالمي وتجاوز العوائق الجمركية ورفع القدرة التنافسية.

صورة : Girişimci İşadamları Vakfı (GİV)/AA

وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وتونس يقترب هذا العام من ملياري دولار، لافتا إلى أن معظم الصادرات التركية إلى تونس تتمثل في المواد الخام، وأن 70 بالمئة من المنتجات التي تستوردها تونس من تركيا تُستخدم في الصناعة والتصدير.

من جانبه، أكد السفير التونسي لدى أنقرة أحمد بن الصغير أن العلاقات التاريخية بين البلدين تشكل قاعدة متينة لتعزيز التعاون الاقتصادي، معربا عن ثقته بأن مثل هذه اللقاءات ستسهم في توطيد العلاقات الثنائية.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 1.7 مليار دولار خلال العام الماضي، فيما تجاوز مليار دولار منذ بداية عام 2026.

وفي ختام اللقاء، وقع وقف رجال الأعمال الرياديين التركي وغرفة التجارة والصناعة التونسية التركية مذكرة تفاهم، بهدف تعزيز وترسيخ العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تركيا وتونس.