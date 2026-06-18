من قبل شركة "اس تي ام" (STM) التركية للتقنيات الدفاعية، بحضور ممثلين عن البحرية البرتغالية ومسؤولين تنفيذيين أتراك..

إسطنبول.. حفل بناء سفينة عسكرية ثانية لصالح البرتغال من قبل شركة "اس تي ام" (STM) التركية للتقنيات الدفاعية، بحضور ممثلين عن البحرية البرتغالية ومسؤولين تنفيذيين أتراك..

أنقرة / الأناضول

شهدت مدينة إسطنبول الخميس، حفل انطلاق بناء السفينة العسكرية الثانية لصالح القوات البحرية البرتغالية ضمن مشروع سفن الإمداد والدعم اللوجستي البحري.

وأفادت شركة "اس تي ام" (STM) التركية للتقنيات الدفاعية، أن الشركة تواصل أنشطتها الإنتاجية في إطار مشروع سفن الإمداد والدعم اللوجستي البحري الذي وقع في لشبونة في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2024.

وأوضحت الشركة في بيان، أنه بينما تتواصل أعمال بناء السفينة الأولى، أقيم حفل قص الفولاذ للسفينة الثانية بحضور ممثلين عن البحرية البرتغالية ومسؤولين تنفيذيين أتراك.

وأضافت أن السفينة الأولى تحمل اسم الشاعر الوطني البرتغالي لويس دي كامويس، بينما سميت السفينة الثانية باسم الملك دوم دينيس، الذي لعب دورا بارزا في تطوير القطاع البحري البرتغالي.

بدوره، قال نائب المدير العام لشركة "اس تي ام" بولنت صويدال في البيان، إن الشركة تعتبر شريكا موثوق به للدول الصديقة والحليفة في مجال البحرية العسكرية.

وأضاف أنهم فخورون بنقل خبرتهم المتوافقة مع معايير حلف شمال الأطلسي "ناتو" إلى البرتغال.

وذكر أن الشركة تعتزم تسليم السفينتين إلى البحرية البرتغالية في عام 2028.

وتتمتع سفينة الدعم اللوجستي التي ستبنيها الشركة بتصميم مبتكر متعدد الاستخدامات، ويبلغ طولها 137 مترا، وسرعتها القصوى أكثر من 18 عقدة، وقادرة على البقاء المتواصل في عرض البحر لمدة 90 يوما.

ويمكن للسفينة حمل ما يصل إلى 20 مركبة مدرعة تكتيكية خفيفة على متنها، ولديها القدرة على استيعاب طاقم مكون من 100 فرد، بالإضافة إلى 100 شخص آخرين.

وسيتم تجهيز السفن بأنظمة دفاع جوي قريب، وسلاح عيار 12.7 ملم يتم التحكم فيه عن بعد، والعديد من أجهزة الاستشعار والأنظمة المتقدمة.

كما ستحتوي السفينة أيضا على منصات للحوامات والطائرات المسيرة.