إسطنبول.. جولة دراجات إحياء لذكرى شهداء المحاولة الانقلابية 2016

إسطنبول/ الأناضول

أُقيمت في مدينة إسطنبول، شمال غربي تركيا، "جولة 15 تموز (يوليو) للدراجات"، الأحد، إحياء لذكرى ضحايا محاولة الانقلاب التي نفذها تنظيم "غولن" الإرهابي عام 2016.

وشارك في الفعالية التي أقيمت، تحت شعار "نقود الدراجات من أجل الإرادة الوطنية"، وزير الشباب والرياضة عثمان أشقين باك، ونائب رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية إلهامي غيراي شاهين، ومسؤولون وعدد كبير من المواطنين.

وانطلقت الجولة من ميدان تقسيم بمشاركة نحو 400 دراجة نارية و500 دراجة هوائية، وصولا إلى جسر شهداء 15 تموز (البوسفور)، واختُتمت عند نصب شهداء 15 تموز بالقرب من الجسر.

وأكد الوزير أشقين باك أن الشعب التركي سطر في 15 تموز 2016 ملحمة دفاعا عن إرادته.

وشدد على أن هذه الذكرى لن تُنسى، وأن الوزارة تواصل تعريف الأجيال الجديدة بما وصفه بـ"انتصار الإرادة الوطنية".

من جانبه، قال شاهين إن الفعاليات ستستمر لإحياء ذكرى محاولة الانقلاب، وتخليد ذكرى 253 شهيدا وآلاف الجرحى، مؤكدا أن الهدف هو ترسيخ هذه الأحداث في ذاكرة الشعب والعالم.

وشهدت تركيا منتصف يوليو/ تموز 2016 محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع لتنظيم "غولن" الإرهابي حاولوا خلالها السيطرة على مفاصل الدولة، ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.‎

وأعلنت الحكومة التركية 15 يوليو من كل عام "يوما للديمقراطية والوحدة الوطنية" في البلاد، تخليدا للشهداء الـ 253 الذين ارتقوا خلال محاولة الانقلاب.