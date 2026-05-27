إسطنبول تستقبل عيد الأضحى بحركة لا تهدأ الأماكن العامة في المدينة شهدت إقبالا واسعا من المواطنين والسياح على حد سواء

إسطنبول/ الأناضول

شهدت الأماكن العامة في مدينة إسطنبول، شمال غربي تركيا، الأربعاء، إقبالا واسعا من المواطنين والسياح بأول أيام عيد الأضحى المبارك.

وعقب صلاة العيد ونحر الأضاحي، شهدت أنحاء المدينة حركة ملحوظة، بحسب مراسل الأناضول.

وبينما فضل البعض التنزه على الساحل في الطقس المشمس، اختار آخرون زيارة المعالم التاريخية.

أما العائلات فاختارت قضاء أوقاتها في الحدائق العامة والمتنزهات والسواحل في مختلف أحياء إسطنبول.

ويحتفل المسلمون سنويا بعيد الأضحى في العاشر من شهر ذي الحجة، واليوم الأربعاء هو أول أيامه للعام الهجري 1447.