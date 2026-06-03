في واحدة من أبرز الفعاليات الدولية الشاملة المعنية بقضايا البيئة والاستدامة على مستوى العالم.

إسطنبول تستعد لاستضافة منتدى "صفر نفايات" بمشاركة ممثلين عن 183 دولة في واحدة من أبرز الفعاليات الدولية الشاملة المعنية بقضايا البيئة والاستدامة على مستوى العالم.

إسطنبول / الأناضول

تستعد مدينة إسطنبول لاستضافة منتدى "صفر نفايات" بمشاركة ممثلين عن 183 دولة، في واحدة من أبرز الفعاليات الدولية الشاملة المعنية بقضايا البيئة والاستدامة على مستوى العالم.

وذكرت مؤسسة "صفر نفايات" في بيان الأربعاء، أن إسطنبول ستحتضن خلال الفترة الممتدة بين 5 و7 يونيو/حزيران الجاري أحد أهم اللقاءات الدولية المعنية بالدبلوماسية البيئية وأجندة التنمية المستدامة.

وأوضح البيان أن المنتدى المرتقب يُنتظر أن يمنح بعدًا جديدًا للحضور العالمي الذي حققته حركة "صفر نفايات" في ظل اتساع تأثيرها على المستوى الدولي.



وتأسست حركة "صفر نفايات" برعاية سيدة تركيا الأولى أمينة أردوغان، رئيسة المجلس الاستشاري رفيع المستوى للشخصيات المعنية بصفر نفايات لدى الأمم المتحدة، الرئيسة الفخرية لـ"مؤسسة صفر نفايات".

وسيُعقد المنتدى بوصفه الفعالية المركزية ضمن "أسبوع إسطنبول لصفر نفايات"، جامعا تحت سقف واحد ممثلين حكوميين، وقادة أعمال، ومسؤولين محليين، وأكاديميين، ومنظمات دولية من مختلف أنحاء العالم.

** جلسات وزارية تناقش ركائز التنمية المستدامة

ويتميز المنتدى الذي يجمع قطاعات متعددة وآليات مختلفة لصنع القرار، بطابع يشبه القمم الدولية الكبرى التي تسهم في رسم ملامح الأجندة العالمية.



ولن يقتصر المنتدى على مناقشة السياسات البيئية فحسب، بل يشكل منصة متعددة الأطراف للحوار والتعاون في مجالات الاقتصاد والصناعة والطاقة والتكنولوجيا والتنمية.

وعلى مدار ثلاثة أيام، تناقش جلسات المنتدى قضايا متنوعة تشمل الاقتصاد الدائري، وكفاءة استخدام الموارد، ونماذج الإنتاج الصديقة للمناخ، والمدن المستدامة، والتحول في قطاع الطاقة، وتحويل النفايات إلى قيمة اقتصادية.

كما تُعقد جلسات وزارية رفيعة المستوى تركز على القطاعات الأساسية للتنمية المستدامة، من بينها الطاقة والموارد الطبيعية، والزراعة والغابات، والصناعة والتكنولوجيا، حيث ستتبادل الدول خبراتها وتبحث مقترحات لسياسات مشتركة.

** تطلعات لإعلان ختامي أوسع

وعقب إعلان إسطنبول الذي صدر العام الماضي بدعم 108 دول، يهدف المنتدى هذا العام إلى إصدار بيان ختامي بمشاركة أوسع.



ويُتوقع أن يسهم إعلان العام الحالي في تحويل نهج "صفر نفايات" إلى إطار سياسات عالمي قائم على تعهدات ملموسة وقابلة للتطبيق.