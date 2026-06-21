ويُنتظر أن يلتقي الرئيس أردوغان المشاركين في القمة ويلقي كلمة بهذه المناسبة..

إسطنبول تستضيف قمة رؤساء برلمانات الناتو أواخر يونيو ويُنتظر أن يلتقي الرئيس أردوغان المشاركين في القمة ويلقي كلمة بهذه المناسبة..

أنقرة / الأناضول



يستضيف البرلمان التركي برئاسة نعمان قورتولموش، قمة رؤساء برلمانات الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) يومي 28 و29 يونيو/حزيران الجاري في إسطنبول.

ووفق بيان صادر عن رئاسة البرلمان التركي، الأحد، فإن القمة البرلمانية تأتي قبيل قمة قادة الدول والحكومات الأعضاء في الحلف المقرر عقدها في أنقرة يومي 7 و8 يوليو/تموز المقبل.

ومن المقرر أن تُعقد قمة رؤساء برلمانات الناتو يوم 29 يونيو في قصر دولمة بهجة بإسطنبول، حيث سيلقي رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود كلمات خلال الجلسات.

ومن المتوقع أن تشهد القمة مشاركة رؤساء برلمانات ورؤساء وفود الدول الحليفة الـ32، إلى جانب رئيس الجمعية البرلمانية للناتو ماركوس بيرسترلو، وعدد من كبار المسؤولين والممثلين.

كما يُنتظر أن يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المشاركين خلال مأدبة الغداء الرسمية المقامة على هامش القمة، وأن يلقي كلمة بهذه المناسبة.

وتُعد القمة البرلمانية التي بدأت تنظيمها اعتبارا من عام 2024، منصة مهمة تتيح إجراء مشاورات وتبادل للآراء على المستوى البرلماني قبيل انعقاد قمة قادة الناتو.

وتهدف القمة إلى تعزيز التنسيق والحوار البرلماني بين الدول الحليفة، بما يسهم في دعم التعاون داخل الحلف.

وتكتسب قمة إسطنبول أهمية خاصة باعتبارها النسخة الثالثة من هذا الحدث، بعد القمتين اللتين استضافتهما الولايات المتحدة وبلجيكا.