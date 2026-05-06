إسطنبول تستضيف "قمة الأناضول للتمويل التشاركي" القمة تنظمها وكالة الأناضول بالتعاون مع اتحاد المصارف التشاركية في 7 مايو الجاري..

إسطنبول / الأناضول



تستضيف مدينة إسطنبول "قمة الأناضول للتمويل التشاركي"، التي تنظمها وكالة الأناضول بالتعاون مع اتحاد المصارف التشاركية في تركيا في 7 مايو/ أيار الجاري.

وتُعقد القمة تحت شعار "رؤية تركيا للتمويل التشاركي: النمو المستدام والتحول الرقمي ونماذج الاستثمار الجديدة"، في مركز إسطنبول المالي.

وسيشارك في القمة نائب الرئيس التركي جودت يلماز، فيما سيلقي كلمات الافتتاح كل من رئيس مكتب الاستثمار والتمويل في الرئاسة التركية براق داغلي أوغلو، ورئيس اتحاد المصارف التشاركية محمد علي أكبن، ورئيس مجلس إدارة وكالة الأناضول مديرها العام سردار قره غوز.

كما سيشارك وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، ومحافظ البنك المركزي التركي فاتح قره خان، كمتحدثين في جلسات خاصة.

وستتناول القمة قطاع التمويل التشاركي بجميع جوانبه، من خلال تنظيم جلسات بعنوان: "استراتيجيات المصارف التشاركية المستقبلية واقتصاد التشارك في تركيا"، و"منتجات الاستثمار القائمة على المشاركة: أداء العائد والنماذج الجديدة"، و"دور الرقمنة في مستقبل التمويل التشاركي".

