إسطنبول تستضيف فعاليات منتدى "صفر نفايات" في يونيو المقبل يُنظم المنتدى تحت رعاية عقيلة الرئيس التركي أمينة أردوغان..

إسطنبول/ الأناضول

تستضيف مدينة إسطنبول خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو/ حزيران المقبل "منتدى صفر نفايات"، المعني بالبيئة والاستدامة.

وبحسب بيان وقف "صفر نفايات" التركي، الاثنين، يُنظم المنتدى في مطار أتاتورك ضمن "أسبوع صفر نفايات" الممتد بين 1 و7 يونيو، تحت رعاية عقيلة الرئيس التركي أمينة أردوغان، الرئيسة الفخرية للوقف.

ويشارك في المنتدى أكثر من 5 آلاف شخصية رفيعة المستوى من أكثر من 180 دولة، بينهم أكثر من 120 وزيرا و200 رئيس بلدية، إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية وأوساط أكاديمية وقطاع خاص ومنظمات مجتمع مدني.

وسيناقش المشاركون قضايا التنمية المستدامة ومواجهة أزمة المناخ والاقتصاد الدائري وسياسات "صفر نفايات".

كما ستتناول جلسات وزارية رفيعة المستوى قضايا الطاقة والزراعة والصناعة والتكنولوجيا في إطار التحول نحو الاستدامة وتقليل النفايات.

وأفرد البيان حيزا لتصريحات رئيس وقف "صفر نفايات"، صمد أغرباش، قال فيها إن المنتدى يعد "أكبر تجمع مدني عالمي في مجالات البيئة وصفر النفايات ينظمه الوقف".

وأضاف أن المنتدى يحظى بشراكات رئيسية من الأمم المتحدة والبنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي، إلى جانب جامعات هارفارد وأكسفورد وييل.

وأشار إلى أن المنتدى سيشهد مشاركة 8 رؤساء دول سابقين، فيما سيحضر البنك الدولي بوفد يضم 30 مسؤولا، وهو أكبر وفد يشارك به البنك في فعالية مماثلة.

وأطلقت تركيا مشروع "صفر نفايات" عام 2017 بمبادرة من عقيلة الرئيس التركي أمينة أردوغان، بهدف مكافحة تأثير النفايات والمخلّفات في البيئة، وتغيير العادات الاستهلاكية للناس، والتعامل مع النفايات من خلال إعادة تدويرها والاستفادة منها بعد فصلها من المنبع، بهدف تحقيق نسبة إعادة تدوير تصل إلى 60 بالمئة في 2030.

ومنتصف ديسمبر/ كانون الأول 2022، وافقت الأمم المتحدة على قرار مشروع "صفر نفايات"، الذي قدمته تركيا في إطار خطط التنمية المستدامة ومكافحة التغير المناخي.

وجاءت موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالإجماع على القرار الذي قدمته تركيا بشكل رئيسي، وبهذا القرار تم اعتماد تاريخ 30 مارس/ آذار يوما عالميا لـ"صفر نفايات".