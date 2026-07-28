إسطنبول تستضيف اجتماعا سودانيًا ـ تركيًا لتنسيق جهود الإغاثة

إسطنبول / الأناضول

اجتمع مستشار رئيس مجلس السيادة السوداني للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية، أمجد فريد الطيب، والوفد المرافق له، مع ممثلين عن منظمات المجتمع المدني التركية، لبحث آخر التطورات الإنسانية في السودان، وتنسيق جهود الإغاثة في البلاد.

وأفادت هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات (İHH)، في بيان، بأن الاجتماع عُقد في مقرها الرئيسي بمنطقة الفاتح في إسطنبول، بمشاركة ممثلين عن عدد من منظمات المجتمع المدني، من بينها جمعية صدقة طاشي، وجمعية وصلت، وجمعية يد الإنسانية، وجمعية الساعون إلى الأمل، ووقف السيرة، وجمعية نذير، وجمعية أطفال الأرض، إلى جانب مسؤولين سودانيين.

وفي كلمة افتتاحية، قال نائب رئيس الهيئة، محمد جهاد تشليك، إن آثار الحرب الداخلية في السودان لا تزال مستمرة بصورة مدمرة، مشيرًا إلى أن الاجتماع يهدف إلى استعراض آخر المستجدات في السودان، وتبادل وجهات النظر بشأنها.

من جانبه، قال أمجد فريد الطيب إن الأزمة الإنسانية في السودان نتجت عن عوامل خارجية، ولا سيما بسبب جماعات تتلقى دعمًا ماليًا وعسكريًا من بعض الدول.

وأضاف أن مواقف المجتمع الدولي تجاه السودان لا تنسجم مع خطواته العملية.

وتابع: "لا تصل مساعدات كافية لمواجهة الأزمة الإنسانية، كما تعاني الميزانيات المخصصة لخطط الإغاثة التي أعدتها الأمم المتحدة من عجز كبير."

وأشار الطيب إلى أن بعض المؤسسات الدولية تتعامل مع الوضع في السودان وكأنه "مادة دعائية".

وخلال جلسة الأسئلة والأجوبة، استعرض المشاركون تجاربهم الميدانية، والصعوبات التي يواجهونها أثناء تنفيذ الأعمال الإنسانية في السودان.