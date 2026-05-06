إسطنبول.. تركيا وكوسوفو توقعان اتفاقية "تعاون مالي عسكري"

أنقرة / الأناضول

وقعت تركيا وكوسوفو، الثلاثاء، اتفاقية "تعاون مالي عسكري" في إسطنبول.

جاء ذلك خلال لقاء بين وزير الدفاع التركي يشار غولر مع نظيره الكوسوفي أيوب مقدونجي على هامش معرض "ساها 2026" الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء.

وذكرت وزارة الدفاع التركية، أنه عقب اللقاء وقع الوزيران اتفاقية "تعاون مالي عسكري" بين البلدين.

ونشرت الوزارة، عبر منصة "إن سوسيال" التركية، مشاهد من اللقاء ومراسم التوقيع على الاتفاقية.



وفي وقت سابق الثلاثاء، انطلقت فعاليات معرض "ساها 2026" الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء، في مركز إسطنبول للمعارض، ويستمر حتى 9 مايو/ أيار الجاري.

وتقام نسخة هذا العام من المعرض الذي ينظمه تكتل شركات "ساها إسطنبول" للصناعات الدفاعية، على مساحة إجمالية تبلغ 400 ألف متر مربع، بمشاركة متوقعة من أكثر من 120 دولة، و1700 شركة بينها 263 أجنبية، وأكثر من 200 ألف زائر، و30 ألف متخصص بهذا القطاع.

ويستهدف المعرض، الذي ينظم مرة كل عامين، رفع قيمة عقود التصدير من 6.2 مليارات دولار، التي تم تحقيقها في نسخة "ساها 2024" إلى ما لا يقل عن 8 مليارات دولار هذا العام.​​​​​​​