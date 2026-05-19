إسطنبول.. تركيا تحتفل بعيد الشباب والرياضة إقامة مراسم احتفالية عند نصب الجمهورية في "ميدان تقسيم" بمدينة إسطنبول

إسطنبول / الأناضول

تحتفل تركيا، الثلاثاء، بعيد الشباب والرياضة وإحياء ذكرى مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، الموافق 19 أيار/ مايو من كل عام.

وبمدينة إسطنبول، أقيمت مراسم احتفالية عند نصب الجمهورية في "ميدان تقسيم" شارك فيها نائب والي إسطنبول أونال قليتش أصلان، ونائب رئيس البلدية نوري أصلان.

كما شارك في المراسم مدير الشباب والرياضة بالولاية محيي الدين أوزباي، إلى جانب عدد من المحاربين القدامى، ومواطنون أتراك.

ووضع مدير الشباب والرياضة في إسطنبول إكليلا من الزهور على النصب، فيما اختُتمت المراسم بالوقوف دقيقة صمت وقراءة النشيد الوطني التركي.

وتحتفل كل من تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية بمناسبة عيد الشباب والرياضة وإحياء ذكرى أتاتورك، وهو اليوم الذي انطلقت فيه حرب الاستقلال في تركيا بقيادة مؤسس الجمهورية ضد قوات الحلفاء بالعام 1919.