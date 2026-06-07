من المقرر أن يناقش الاجتماع مراجعة التعاون القائم بين البلدان الثلاثة، ويبحث مجالات العمل المشتركة للفترة المقبلة..

إسطنبول تحتضن الاثنين اجتماعا لوزراء خارجية تركيا وأذربيجان وجورجيا من المقرر أن يناقش الاجتماع مراجعة التعاون القائم بين البلدان الثلاثة، ويبحث مجالات العمل المشتركة للفترة المقبلة..

أنقرة/ الأناضول

تستضيف مدينة إسطنبول، غدا الاثنين، النسخة العاشرة من الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية تركيا وأذربيجان وجورجيا.

وأفادت مصادر في وزارة الخارجية التركية للأناضول، بأن الاجتماع سيعقد برئاسة الوزير هاكان فيدان، وبمشاركة نظيريه الأذربيجاني جيهون بيراموف، والجورجية ماكا بوتشوريشفيلي.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع مراجعة التعاون القائم بين البلدان الثلاثة، ويبحث مجالات العمل المشتركة للفترة المقبلة.

وبحسب المصادر، فإن جدول أعمال الاجتماع يشمل 3 محاور رئيسية وهي: "التطورات الإقليمية، وقضايا السياسة الخارجية، والتعاون في جنوب القوقاز"، و"تعزيز النقل والربط وشبكات العبور الإقليمية"، و"أمن الطاقة، والتجارة، وتعميق التعاون الاقتصادي".

ويأتي الاجتماع في إطار آلية ثلاثية تأسست بهدف إضفاء الطابع المؤسسي على الحوار السياسي بين الدول الثلاث وتعزيز التعاون الإقليمي.

وعقد أول اجتماع للآلية الثلاثية في 8 يونيو/ حزيران 2012 في مدينة طرابزون التركية، بينما عقد آخر اجتماع منتصف مارس 2024 في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وتقع كل من تركيا وأذربيجان وجورجيا على مسار استراتيجي يربط بين أوروبا وآسيا.

وفي هذا السياق، تعد مشاريع مثل خط سكة حديد باكو- تبليسي - قارص و"الممر الأوسط"، إلى جانب مبادرات تعزيز الشبكات اللوجستية والتعاون الاستراتيجي في مجال الطاقة، من الركائز الأساسية للشراكة بين الدول الثلاث.

وعلى مدى نحو 14 عاما، برزت الآلية الثلاثية بين تركيا وأذربيجان وجورجيا بوصفها تجسيدا عمليا لرؤية مشتركة تهدف إلى تعزيز الاستقرار في جنوب القوقاز، ودعم التكامل الاقتصادي، وتحقيق الرفاه الإقليمي.