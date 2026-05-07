إسطنبول.. انطلاق "قمة وكالة الأناضول للتمويل التشاركي"

إسطنبول/ محمد نهار/ الأناضول

انطلقت، الخميس، في مركز إسطنبول المالي، أعمال "قمة وكالة الأناضول للتمويل التشاركي".

وبدأت الفعالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلتها كلمة لرئيس مجلس إدارة وكالة الأناضول، مديرها العام سردار قره غوز.

وتُعقد القمة تحت عنوان "رؤية تركيا للتمويل التشاركي: النمو المستدام والتحول الرقمي ونماذج الاستثمار الجديدة"، وتبحث قطاع التمويل التشاركي من جميع جوانبه.

وشارك في حفل افتتاح القمة جودت يلماز نائب الرئيس التركي.

ويلقي الكلمة الختامية للقمة، وزير الخزانة والمالية التركية محمد شيمشك، كما سيتحدث رئيس النبك المركز فاتح قره هان خلال جلسة خاصة في القمة.

جدير بالذكر أن المصرفية التشاركية هي نموذج مصرفي يعمل من خلال تبني مبادئ الخدمات المصرفية الخالية من الفوائد، ويقوم بجميع أنواع الأنشطة المصرفية وفقًا لهذه المبادئ، ويجمع الأموال على أساس شراكة رأس المال العامل أو بالوكالة، ويوفر الأموال من خلال الشراء والبيع والشراكة والتأجير وغيرها من الأساليب وفقًا لمبادئ الخدمات المصرفية الخالية من الفوائد.

