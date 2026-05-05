إسطنبول.. انطلاق فعاليات معرض "ساها 2026" للصناعات الدفاعية

إسطنبول/ الأناضول

انطلقت، الثلاثاء، فعاليات معرض "ساها 2026" الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء، في مركز إسطنبول للمعارض، ويستمر حتى 9 مايو/ أيار الجاري.

ويقام المعرض بشراكة إعلامية عالمية من وكالة الأناضول تحت شعار "قلب التكنولوجيا ينبض في ساها"، ويجمع العديد من الشركات وممثلي الشركات والوفود الرسمية والوفود التجارية والزوار من مختلف دول العالم.

وتقام نسخة هذا العام من معرض "ساها 2026"، الذي ينظمه تكتل شركات "ساها إسطنبول" للصناعات الدفاعية، على مساحة إجمالية تبلغ 400 ألف متر مربع، بمشاركة متوقعة من أكثر من 120 دولة، و1700 شركة بينها 263 أجنبية، وأكثر من 200 ألف زائر، و30 ألف متخصص بهذا القطاع.

ومن المخطط إجراء أكثر من 30 ألف اجتماع ثنائي بين الشركات، إلى جانب الكشف عن 203 منتجات جديدة، وتنظيم 164 حفل مراسم توقيع اتفاقيات تصدير.

وسيشهد المعرض تقديم منتجات ذات تكنولوجيا عالية للمرة الأولى، وعرض قدرات مركبات ذاتية القيادة ومزودة بأحد التقنيات ومطورة في تركيا بمجال استكشاف الكواكب.

ويستهدف المعرض، الذي ينظم مرة كل عامين، رفع قيمة عقود التصدير من 6.2 مليارات دولار، التي تم تحقيقها في نسخة "ساها 2024" إلى ما لا يقل عن 8 مليارات دولار في نسخة هذا العام.

يُذكر أن المعرض فُتِح بدءا من اليوم أمام المتخصصين في القطاع، فيما سيكون مفتوحا للعامة في 9 مايو الجاري.