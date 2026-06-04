إسطنبول.. الأناضول تهدي زوار مهرجان "صفر نفايات" بذور الخزامى بهدف الإسهام في نشر الوعي البيئي وتعزيز ثقافة الاستدامة

إسطنبول / الأناضول

أهدت وكالة الأناضول، الخميس، بذور نبات الخزامى (اللاوندة) لزوار مهرجان "صفر نفايات" الذي انطلق بمدينة إسطنبول، وذلك بهدف الإسهام في نشر الوعي البيئي وتعزيز ثقافة الاستدامة.

ويستضيف المهرجان الذي تشارك فيه وكالة الأناضول بصفة "شريك الاتصال العالمي"، فعالياته بين 4 و7 يونيو/حزيران الجاري على أرض مطار أتاتورك في إسطنبول.

ويقام المهرجان برعاية رئيسة المجلس الاستشاري رفيع المستوى للشخصيات المعنية بـ"صفر نفايات" لدى الأمم المتحدة، سيدة تركيا الأولى أمينة أردوغان، وبالتعاون بين مؤسسة "صفر نفايات" ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية.

ويضم المهرجان تطبيقات وأنشطة تناسب جميع الفئات، وتشمل تقنيات الطاقة المتجددة، وتطبيقات مدعومة بالذكاء الصناعي، وورش إعادة التدوير، وحلول النقل المستدام.

ويهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الاستخدام الكفؤ للموارد، وترسيخ ثقافة الاستهلاك الواعي والمسؤولية البيئية، إلى جانب كونه فعالية بيئية وثقافية وفنية.