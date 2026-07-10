على هامش زيارة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى تركيا

إسطنبول.. أمينة أردوغان تلتقي عقيلة رئيس الوزراء اللبناني على هامش زيارة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى تركيا

إسطنبول/ الأناضول

التقت أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي، الجمعة، بسحر بعاصيري، عقيلة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، في إسطنبول.

وقالت أردوغان، في تدوينة على منصة "إن سوسيال" التركية: "سعدت باستضافة السيدة سحر عقيلة رئيس الوزراء اللبناني في إسطنبول".

وأضافت: "أشكرها على زيارتها الكريمة وأتمنى أن تدوم علاقات الصداقة بين بلدينا".

وفي وقت سابق الجمعة، استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بمراسم رسمية في قصر وحيد الدين بإسطنبول.