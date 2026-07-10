إسطنبول.. أمينة أردوغان تلتقي عقيلة رئيس الوزراء اللبناني

Başak Akbulut Yazar, Yılmaz Öztürk
10 يوليو 2026•تحديث: 10 يوليو 2026
إسطنبول/ الأناضول
التقت أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي، الجمعة، بسحر بعاصيري، عقيلة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، في إسطنبول.
وقالت أردوغان، في تدوينة على منصة "إن سوسيال" التركية: "سعدت باستضافة السيدة سحر عقيلة رئيس الوزراء اللبناني في إسطنبول".
وأضافت: "أشكرها على زيارتها الكريمة وأتمنى أن تدوم علاقات الصداقة بين بلدينا".
وفي وقت سابق الجمعة، استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بمراسم رسمية في قصر وحيد الدين بإسطنبول.