المباحثات على مستوى الوفود جاءت عقب مباحثات ثنائية بين زعيمي البلدين..

إسطنبول.. أردوغان وشهباز شريف يترأسان مباحثات تركية باكستانية المباحثات على مستوى الوفود جاءت عقب مباحثات ثنائية بين زعيمي البلدين..

إسطنبول/ الأناضول

ترأس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، مباحثات على مستوى وفدي البلدين في مدينة إسطنبول.

وأفاد مراسل الأناضول أن المباحثات عقدت في قصر وحيد الدين التاريخي بإسطنبول، وجاءت عقب لقاء ثنائي جمع الزعيمين.

وحضر المباحثات من الجانب التركي كلّ من وزراء الخارجية هاكان فيدان، والدفاع يشار غولر، والتجارة عمر بولاط، والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر، والنقل والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو، إضافة إلى رئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم كالن، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة برهان الدين دوران، وكبير مستشاري الرئيس للسياسة الخارجية والأمن عاكف تشاغطاي كليتش.

وكان شهباز شريف قد وصل، الجمعة، إلى إسطنبول في زيارة رسمية تلبية لدعوة الرئيس أردوغان.