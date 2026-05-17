مرشد بالمنطقة قال إن المشهد الذي يجمع بين الطبيعة والعمارة جعل المئذنة من رموز القرية

إسبارطة التركية.. مئذنة مغطاة باللبلاب المتسلق تخطف أنظار الزوار مرشد بالمنطقة قال إن المشهد الذي يجمع بين الطبيعة والعمارة جعل المئذنة من رموز القرية

إسبارطة/ الأناضول

تخطف المئذنة المغطاة بنبتة اللبلاب المتسلق في قرية بارلا، في ولاية إسبارطة جنوب غربي تركيا أنظار الزوار.

مئذنة مسجد يوكوشباشي، بُنيت في تسعينات القرن الماضي، ومع مرور الوقت غطتها نباتات اللبلاب.

وفي حديث للأناضول، قال إسماعيل أوزيورت، أحد مرشدي المنطقة، إن المسجد شُيِّد عام 1876، بينما بُنيت المئذنة قبل نحو 30 عاما.

وأوضح أوزيورت، أن إمام المسجد آنذاك زرع اللبلاب، ومع مرور الوقت غطَّى المئذنة بالكامل.

وأردف: "في فصلي الربيع والصيف تكتسي المئذنة باللون الأخضر، بينما تتحول في الخريف إلى درجات اللون الزهري، ما يمنح الزوار تنوعا بصريا لافتا".

وأشار أوزيورت، إلى أن هذا المشهد الذي يجمع بين الطبيعة والعمارة، جعل المئذنة من رموز القرية.