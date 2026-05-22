"إرث على مائدة واحدة".. انطلاق "أسبوع المطبخ التركي" في الدوحة السفارة التركية بالدوحة نظمت فعالية ضمن "أسبوع المطبخ التركي" بمشاركة مسؤولين قطريين وطهاة أتراك وقطريين وكتّاب مختصين بفنون الطهي وصحفيين ورجال أعمال إلى جانب عدد كبير من المدعوين

الدوحة/ الأناضول

استضافت سفارة تركيا لدى قطر، الجمعة، فعالية ضمن "أسبوع المطبخ التركي"، جرى خلالها عرض مختلف النكهات والأطباق التقليدية التركية الشهيرة أمام المشاركين.

وشهدت الفعالية في مقر السفارة مشاركة مسؤولين قطريين، وطهاة أتراك وقطريين، وكتّاب مختصين بفنون الطهي، وصحفيين، ورجال أعمال، إلى جانب عدد كبير من المدعوين.

وشهدت الفعالية في مقر السفارة مشاركة مسؤولين قطريين، وطهاة أتراك وقطريين، وكتّاب مختصين بفنون الطهي، وصحفيين، ورجال أعمال، إلى جانب عدد كبير من المدعوين.

وقال سفير تركيا لدى الدوحة مصطفى كوكصو، في كلمة ألقاها خلال الفعالية، إن نسخة العام الحالي من "أسبوع المطبخ التركي" تجري تحت شعار "إرث على مائدة واحدة".

وأشار كوكصو، إلى أن المطبخ التركي يُعد إرثا ثقافيا مشتركا تشكّل عبر قرون من التفاعل بين حضارات مختلفة.

وأكد أن السفارة في قطر تهدف إلى التعريف بشكل جيد بثقافة المطبخ وكرم الضيافة والتراث التركي.

وستتواصل طوال الأسبوع في الدوحة فعاليات الترويج وفنون الطهي وتقديم النكهات التركية المحضرة في المطاعم التركية للزوار.

وفي وقت سابق الجمعة، احتفت عقيلة الرئيس التركي أمينة أردوغان، بانطلاق برنامج "أسبوع المطبخ التركي" تحت شعار "إرث على مائدة واحدة".

وقالت في تدوينة على منصة "إن سوسيال" التركية: "أتمنى أن تستمر عبر الأجيال قيمة مطبخنا التركي، هذا الإرث الفريد الذي يحمل بركة الأناضول ويجمع البشرية حول مائدة واحدة".

وتضمنت التدوينة مشاهد وصورا من الفعاليات التي نظمت في إطار برنامج "أسبوع المطبخ التركي".

وتُعد فعالية "أسبوع المطبخ التركي" حدثا سنويا تطلقه رئاسة الجمهورية تحت رعاية أمينة أردوغان، وبالتنسيق مع وزارة الثقافة والسياحة بين 21 و27 مايو/ أيار من كل عام.

وتشهد الولايات التركية خلال هذه الفعالية نشاطات لإبراز تنوع النكهات والأطعمة بهدف الحفاظ عليها والترويج لها.

كما تنظم الممثليات التركية في كافة أنحاء العالم فعاليات للتعريف بعراقة المطبخ التركي وتنوع أطباقه.