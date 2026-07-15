مندوب تركيا الدائم لدى الناتو قال إن أنقرة أعادت بناء أمنها بمواردها المحلية خلال الأعوام الـ10 التي تلت محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو/ تموز 2016

إحياء ذكرى "شهداء 15 تموز" في مقر الناتو ببروكسل مندوب تركيا الدائم لدى الناتو قال إن أنقرة أعادت بناء أمنها بمواردها المحلية خلال الأعوام الـ10 التي تلت محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو/ تموز 2016

بروكسل/ الأناضول

أقامت الممثلية الدائمة لتركيا لدى حلف شمال الأطلسي "ناتو"، مراسم في مقر الحلف بالعاصمة البلجيكية بروكسل، لإحياء ذكرى شهداء المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها تركيا ليلة 15 يوليو/ تموز 2016.

وشارك في المراسم موظفو الممثلية الدائمة ورئاسة بعثة التمثيل العسكري التركية، إلى جانب مواطنين أتراك يعملون في الأمانتين العامة والعسكرية للناتو.

صورة : NATO Daimi Temsilciliği/AA

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، ثم عزف النشيد الوطني التركي.

وفي كلمة له خلال المراسم، قال مندوب تركيا الدائم لدى الناتو السفير باسات أوزتورك، إنه خلال الأعوام الـ10 التي تلت محاولة الانقلاب الفاشلة، أعادت تركيا بناء أمنها في المجالات كافة بمواردها المحلية "وحوّلت ذلك إلى قصة نجاح عالمية".

وأضاف أوزتورك: التقدم الذي حققته تركيا في المجالات كافة، ودورها المحوري في الأمن الأوروبي، حظيا مجددا بإقرار وتأكيد حلفائنا جميعا في الناتو.

وتحيي تركيا في 15 يوليو/تموز من كل عام ذكرى المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها البلاد عام 2016، وأسفرت عن مقتل 253 شخصاً وإصابة أكثر من ألفي آخرين، فيما تتهم أنقرة تنظيم "غولن" بالوقوف وراءها.