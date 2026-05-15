أول مهمة.. سفينة الحفر التركية "يلدريم" إلى البحر الأسود لبدء أولى مهامها في بئر "توركالي-16" ضمن حقل صقاريا في 20 مايو الجاري

أنقرة / الأناضول

توجهت سفينة "يلدريم" التركية المتخصصة في الحفر بالمياه العميقة من ميناء فيليوس بولاية زونغولداق شمال غربي البلاد، إلى مهمتها الأولى في البحر الأسود.

وبحسب بيان لوزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، الجمعة، ستبدأ السفينة أولى مهامها في بئر "توركالي-16" ضمن حقل صقاريا حيث ستنفذ أعمال الإكمال السفلي في هذا الموقع.

وفي 4 ديسمبر/ كانون الأول 2025 وصلت "يلدريم" أحدث سفن أسطول الطاقة التركي إلى البلاد.



وفي 30 من الشهر نفسه أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أن اسم سفينة الحفر الجديدة التي انضمت إلى الأسطول سيكون "يلدريم".

ورست السفينة في ميناء "طاش أوجو" بولاية مرسين في 21 يناير/ كانون الثاني الماضي ثم أبحرت باتجاه ميناء فيليوس ورست هناك في 27 من الشهر نفسه قبيل أن تتولى مهامها في البحر الأسود.

ومن المقرر أن تبدأ سفينة "يلدريم" أعمال الإكمال السفلي في بئر "توركالي-16" يوم 20 مايو/ أيار الجاري.

ومع بدء "يلدريم" مهامها إلى جانب سفن الحفر العميق "فاتح" و"ياووز" و"قانوني" و"عبد الحميد خان"، ارتفع عدد سفن الحفر التركية العاملة في البحر الأسود إلى خمس، ما سيعزز قدرات تركيا على الحفر ويُسرّع أنشطة الاستكشاف والإنتاج في المنطقة.

واكتمل بناء سفينة "يلدريم" في كوريا الجنوبية عام 2024 قبل انضمامها إلى أسطول الطاقة التركي، وهي قادرة على الحفر في أعماق تصل إلى 12 ألف متر تحت سطح البحر. وتُصنف ضمن الجيل السابع من سفن الحفر فائقة العمق، ويبلغ طولها 228 مترا وعرضها 42 مترا. وتضم مهبطا للمروحيات وتوفر مساحة معيشية لـ200 شخص.



وخلال العقد الأخير، عززت تركيا قدراتها في مجال الطاقة عبر إنشاء أسطول متكامل يضم سفن حفر متطورة مثل "فاتح" و"ياووز" و"قانوني" و"عبد الحميد خان"، إلى جانب سفينتي المسح الزلزالي "بربروس خير الدين باشا" و"الريس عروج".

وتسعى أنقرة من خلال هذا الأسطول إلى تأمين احتياجاتها من الطاقة، خصوصا الغاز الطبيعي والنفط، عبر مواردها المحلية، في ظل تزايد أعمال التنقيب في حقل "صقاريا" للغاز بالبحر الأسود، والذي شهد اكتشافات مهمة خلال السنوات الماضية.

وفي خطوة تعكس التوسع المستمر في هذه الاستراتيجية، أضافت تركيا هذا العام سفينتين جديدتين من الجيل السابع للحفر في المياه العميقة، هما "يلدريم" و"جغري بك"، ما رفع عدد سفن الحفر إلى ست، لتحتل البلاد المرتبة الرابعة عالميًا من حيث حجم أسطول التنقيب البحري عند احتساب السفن الزلزالية أيضًا.