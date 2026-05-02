أول زيارة بهذا المستوى.. نائب أردوغان يزور أرمينيا الأسبوع المقبل لحضور القمة الثامنة للمجموعة السياسية الأوروبية..

أنقرة/ الأناضول

يعتزم جودت يلماز، نائب الرئيس التركي، زيارة أرمينيا لحضور القمة الثامنة للمجموعة السياسية الأوروبية المزمع عقدها في يريفان، الأسبوع المقبل، في أول زيارة لمسؤول تركي بهذا المستوى إلى هذا البلد.

وأفاد مراسل الأناضول بأن يلماز سيمثّل تركيا في القمة التي تعقد في يريفان يوم الاثنين، تحت شعار "بناء المستقبل: الوحدة والاستقرار في أوروبا".

ومن المنتظر أن تشهد القمة بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق الوثيق بهدف تقوية "الصمود الديمقراطي، وتطوير الترابط، وتعزيز أمن الاقتصاد والطاقة".

كما ستناقش القمة آخر التطورات المتعلقة بملفات إقليمية ودولية.

ويشارك في القمة المرتقبة رؤساء دول وحكومات 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى دول أوروبية أخرى وكندا.

وتشكلت المجموعة السياسية الأوروبية عام 2022 بالتزامن مع شن روسيا حربا على أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط من ذلك العام، وتهدف إلى التنسيق السياسي بشأن التحديات الأمنية والاقتصادية المشتركة.

والثلاثاء، استضافت ولاية قارص التركية (شرق)، اجتماعا لمجموعة العمل المشتركة بين تركيا وأرمينيا، المنشأة بهدف إعادة تأهيل وتشغيل خط السكك الحديدية بين قارص ومدينة غيومري الأرمينية.

وتواصل تركيا وأرمينيا بذل الجهود لتطبيع العلاقات بينهما، حيث عقد البلدان سلسلة اجتماعات ولقاءات لبحث خطوات التطبيع كان آخرها بالعاصمة الأرمينية يريفان في أيلول/ سبتمبر الماضي.

ونهاية عام 2021، أعلنت تركيا تعيين سردار قليتش، سفيرها السابق لدى واشنطن، ممثلا خاصا لها لمباحثات تطبيع العلاقات مع أرمينيا التي عينت نائب رئيس برلمانها روبن روبينيان ممثلا خاصا لها في إطار عملية الحوار بين البلدين.