أورال أوغلو: سنجوب تركيا بالقطار السريع خلال 48 ساعة

أنقرة/ الأناضول

**وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو للأناضول:

ـ نخطط لرفع طول خطوط السكك الحديدية إلى 28 ألفا و590 كيلومترا بحلول 2053

ـ شبكة السكك الحديدية التي كانت تقارب 11 ألف كيلومتر عام 2002 اقتربت اليوم من 14 ألفا و9 كيلومترات

ـ خط السكك الحديدية المزمع تنفيذه على جسر السلطان ياووز سليم في إسطنبول سيوفر بديلا لخط مرمراي لعبور مضيق البوسفور

قال وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، إن تركيا تستهدف ربط جميع أنحائها بخطوط قطارات سريعة بما يتيح السفر عبر تركيا كلها خلال 48 ساعة بحلول عام 2053.

وفي تصريح للأناضول، أوضح أورال أوغلو، أن الوزارة تستهدف رفع طول خطوط السكك الحديدية إلى 17 ألفا و287 كيلومترا بحلول 2028، وإلى 28 ألفا و590 كيلومترا عام 2053.

وأضاف: "نواصل حاليا أعمال إنشاء خطوط بطول 4 آلاف و164 كيلومترا".



وأشار أورال أوغلو، إلى أنهم يخططون لرفع عدد الولايات المرتبطة مباشرة بالقطار السريع من 11 إلى 27 بحلول 2028.

وتابع: "في عام 2053 سنربط جميع أنحاء بلدنا بخطوط القطارات السريعة، وسنجوب تركيا كلها خلال 48 ساعة".

وأكد أورال أوغلو، أن مشاريع النقل لا تقتصر على استثمارات مادية، بل تعد خطوات استراتيجية تدعم الإنتاج والصادرات والتوظيف والتنمية الإقليمية والتعاون بين الدول.

ولفت إلى أن تركيا نفذت خلال الأعوام الـ 24 الأخيرة استثمارات تاريخية بقيمة 355 مليار دولار في مجالي النقل والبنية التحتية.

وأفاد أورال أوغلو، بأن شبكة السكك الحديدية التي كانت تقارب 11 ألف كيلومتر عام 2002، اقتربت اليوم من 14 ألفا و9 كيلومترات، بينها ألفان و251 كيلومترا من خطوط القطارات فائقة السرعة.

وأوضح أن خط "قارص ـ إغدير ـ آراليك ـ ديلوجو" للسكك الحديدية الجاري إنشاؤه، يعزز الاتصال السككي بين تركيا وأرمينيا وأذربيجان.

أورال أوغلو، قال إن خط السكك الحديدية المزمع تنفيذه على جسر السلطان ياووز سليم (الجسر الثالث) في إسطنبول، سيوفر بديلا لخط مرمراي لعبور مضيق البوسفور.



وكشف أنهم يخططون لبدء أعمال إنشاء هذا الخط خلال العام الجاري عقب انتهاء إجراءات المناقصة.

