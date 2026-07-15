خلال لقاء في نواكشوط بين وزيرة التربية الموريتانية هدى باباه ونائب وزير التعليم الوطني التركي جهاد دميرلي..

أنقرة ونواكشوط تبحثان تعزيز الشراكة التعليمية وتبادل الخبرات خلال لقاء في نواكشوط بين وزيرة التربية الموريتانية هدى باباه ونائب وزير التعليم الوطني التركي جهاد دميرلي..

نواكشوط/ محمد البكاي/ الأناضول

بحثت تركيا وموريتانيا، الثلاثاء، سبل توسيع التعاون وتبادل الخبرات في مجال التعليم، بما يسهم في دعم برنامج إصلاح النظام التعليمي في موريتانيا.

جاء ذلك خلال لقاء جمع في العاصمة نواكشوط وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي الموريتانية هدى باباه، ونائب وزير التعليم الوطني التركي جهاد دميرلي، وفق بيان صادر عن الوزارة الموريتانية.

وقالت الوزارة إن الجانبين بحثا "سبل تعزيز الشراكة الثنائية في قطاع التربية، واستعراض آفاق تطوير التعاون بما يواكب أولويات إصلاح النظام التعليمي في موريتانيا".

وأضافت أن المباحثات تناولت تعزيز تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب التعليمية الناجحة، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

كما ناقش الجانبان أهمية مواصلة التنسيق وتوسيع مجالات التعاون التربوي، بما يسهم في دعم جهود تحسين جودة التعليم وتحقيق الأهداف المشتركة، وفق البيان.

وحضر اللقاء سفير تركيا لدى موريتانيا برهان كور أوغلو، والأمين العام لوزارة التربية الموريتانية صدف سيدي محمد، إلى جانب عدد من المسؤولين وأعضاء الوفد التركي.

ويأتي اللقاء بالتزامن مع انعقاد المنتدى الموريتاني التركي للتعليم والثقافة في نواكشوط، تحت شعار "شراكة في التعليم والثقافة لمستقبل مشترك".

وشهدت فعاليات المنتدى تخريج الدفعة الأولى من شعبة اللغة التركية وآدابها في جامعة نواكشوط، فيما يشمل التعاون القائم بين البلدين مجالات المنح الدراسية، وتعليم اللغة التركية، والشراكات بين الجامعات، وأنشطة مدارس وقف المعارف التركي.

وتشهد العلاقات التعليمية والثقافية بين تركيا وموريتانيا توسعا متواصلا منذ زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى موريتانيا عام 2018، التي كانت أول زيارة لرئيس تركي إلى البلاد.