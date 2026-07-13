أنقرة.. وزير الدفاع التركي يلتقي نظيره المصري

أنقرة/ الأناضول

التقى وزير الدفاع التركي يشار غولر، الاثنين، نظيره المصري أشرف سالم زاهر، في العاصمة أنقرة.

وأفاد مراسل الأناضول بأن غولر استقبل الضيف المصري في مقر وزارة الدفاع، بمراسم عسكرية رسمية.

وعقب عزف النشيدين الوطنيين للبلدين، أدى الوزير المصري التحية لحرس الشرف.

صورة : Ahmet Serdar Eser/AA

وبعد المراسم، عقد الوزيران اجتماعا مغلقا.

والأحد، أعلن الجيش المصري أن وزير الدفاع أشرف سالم زاهر غادر إلى تركيا على رأس وفد عسكري لإجراء مباحثات بشأن دعم آفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة للبلدين في العديد من المجالات.

صورة : Ahmet Serdar Eser/AA

جاء ذلك في بيان للجيش، دون تحديد مدة الزيارة وسط تصاعد التعاون المصري التركي على مختلف الأصعدة.