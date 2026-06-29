وزارة الخارجية التركية أدانت بشدة الهجمات الإسرائيلية على محافظتي القنيطرة ودرعا جنوبي سوريا، داعية المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته..

أنقرة: هجمات إسرائيل على سوريا تستهدف ما حققته من تقدم وزارة الخارجية التركية أدانت بشدة الهجمات الإسرائيلية على محافظتي القنيطرة ودرعا جنوبي سوريا، داعية المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته..

أنقرة / الأناضول

أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة الهجمات الإسرائيلية على محافظتي القنيطرة ودرعا جنوبي سوريا، داعية المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته من أجل وضع حد للهجمات التي تستهدف ما حققته دمشق من تقدم منذ إسقاط نظام الأسد.

وقالت الخارجية التركية في بيان الاثنين: "ندين بشدة هجمات إسرائيل على القنيطرة ودرعا والتي تنتهك وحدة أراضي سوريا وسيادتها".

وأضافت: "هذه الهجمات التي لا تكترث بأرواح السوريين وممتلكاتهم وتزيد يوماً بعد يوم من معاناة المدنيين في المنطقة، تشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي ولاتفاقية فصل القوات لعام 1974".

ودعا البيان المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته من أجل وضع حد للهجمات التي تستهدف ما حققته سوريا من تقدم منذ ديسمبر/كانون الأول 2024، وكذلك استقرار المنطقة.​​​​​​​

ومساء الأحد، أطلق الجيش الإسرائيلي النار باتجاه مدنيين في محافظة درعا، واستهدف إحدى القرى بقذائف مدفعية، بالتزامن مع تحليق طيران في الأجواء.

وتشهد سوريا منذ أشهر تصاعداً في الاعتداءات الإسرائيلية، شملت عمليات دهم وتفتيش لمنازل مدنيين وإقامة حواجز واعتقالات.

وعقب إسقاط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فصل القوات الموقعة بالعام 1974، واحتلت المنطقة السورية العازلة.