بيان للخارجية التركية بمناسبة الذكرى 52 لعملية السلام التي نفذتها تركيا في قبرص بالعام 1974

أنقرة: نواصل الدفاع عن حقوق القبارصة الأتراك والمساواة بمكانتهم الدولية بيان للخارجية التركية بمناسبة الذكرى 52 لعملية السلام التي نفذتها تركيا في قبرص بالعام 1974

أنقرة / الأناضول

قالت تركيا إنها ستواصل حماية مصالح جمهورية شمال قبرص التركية والعمل بكل إمكاناتها من أجل الاعتراف بحق القبارصة الأتراك الأصيل في المساواة السيادية والمكانة الدولية.

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية على منصة "إن سوسيال" التركية، الاثنين، بمناسبة الذكرى 52 لعملية السلام في قبرص.

وأضافت الوزارة أن الشعب القبرصي التركي يعيش اليوم تحت مظلة جمهورية شمال قبرص التركية، في أمن وسلام.

وترحَّمت على الجنود الأتراك والمقاتلين القبارصة الأتراك الذين فقدوا حياتهم خلال العملية.

وتحتفل جمهورية شمال قبرص التركية بـ"عيد السلام والحرية" الذي يوافق 20 يوليو/ تموز من كل عام، ذكرى انطلاق "عملية السلام" العسكرية التي نفذتها تركيا في الجزيرة عام 1974.

وفي ذلك التاريخ أطلقت تركيا "عملية السلام" في الجزيرة بعد أن شهدت انقلابا عسكريا قاده نيكوس سامبسون، ضد الرئيس القبرصي مكاريوس الثالث، في 15 من الشهر نفسه.

وجرى الانقلاب بدعم من المجلس العسكري الحاكم في اليونان، فيما استهدفت المجموعات المسلحة الرومية سكان الجزيرة الأتراك.

وبدأ الجيش التركي عملية عسكرية ثانية في 14 أغسطس/ آب 1974، ونجحت العمليتان في تحقيق أهدافهما، وأبرمت اتفاقية تبادل للأسرى بين الجانبين في 16 سبتمبر/ أيلول من العام ذاته.

وفي 13 فبراير/ شباط 1975، تم تأسيس "دولة قبرص التركية الاتحادية" في الشطر الشمالي من الجزيرة، وانتخاب الراحل رؤوف دنكطاش، رئيسا لما باتت تعرف لاحقا باسم جمهورية شمال قبرص التركية.