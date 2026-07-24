الخارجية التركية جددت دعوتها إلى المجتمع الدولي لضمان عدم إفلات المستوطنين الإرهابيين من العقاب على الجرائم التي يرتكبونها

أنقرة: ندين بشدة تصاعد إرهاب المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة الخارجية التركية جددت دعوتها إلى المجتمع الدولي لضمان عدم إفلات المستوطنين الإرهابيين من العقاب على الجرائم التي يرتكبونها

أنقرة / الأناضول

أعلنت وزارة الخارجية التركية الجمعة، إدانتها الشديدة لتصاعد إرهاب المستوطنين الإسرائيليين غير القانونيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك في بيان خطي صادر عن الوزارة، تعليقا على هجمات دامية يشنها المستوطنون والجيش الإسرائيلي على بلدات وقرى فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح البيان أن مقتل أربعة فلسطينيين على يد "مستوطنين إرهابيين" تشجعهم حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يُعد نتيجة مباشرة لسياسة الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل انتهاجها.

وأضاف: "نجدد دعوتنا إلى المجتمع الدولي لضمان عدم إفلات المستوطنين الإرهابيين الذين يغتصبون الأراضي الفلسطينية، ومن يدعمهم، من العقاب على الجرائم التي يرتكبونها، وضمان مثول المسؤولين عنها أمام العدالة".

وقتل الجمعة 4 فلسطينيين وأصيب 7 على الأقل، فيما اعتقل 11، في اعتداءات نفذها مستوطنون والجيش الإسرائيلي في 16 منطقة في 6 محافظات بالضفة الغربية المحتلة.

وتنوعت الاعتداءات بين إطلاق نار واقتحامات واعتداء بالضرب وإحراق منزل وممتلكات وأراض زراعية، إضافة إلى إغلاق مداخل بلدات ونصب حواجز عسكرية.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصاعدا في اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأسفرت الاعتداءات عن مقتل 1182 فلسطينيا وإصابة الآلاف، إضافة إلى اعتقال نحو 24 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.