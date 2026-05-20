أنقرة: مقترح خط الوقود التركي للناتو يعزز أمن الطاقة ويخفض التكاليف مصادر في وزارة الدفاع أكدت أن المشروع يكتسب أهمية خاصة على خلفية التطورات في مضيق هرمز

إزمير / الأناضول

قالت مصادر في وزارة الدفاع التركية، إن مشروع خط أنابيب الوقود العسكري الذي اقترحته أنقرة على حلف شمال الأطلسي "ناتو"، يهدف إلى تعزيز إمدادات الطاقة للدول الحليفة على جناحه الشرقي.

وأضافت المصادر، الأربعاء، أن المشروع يكتسب أهمية خاصة على خلفية التطورات الأخيرة في مضيق هرمز.

وأوضحت أن المشروع من شأنه تقليل اعتماد الحلف على نقل الوقود عبر البحر، إلى جانب تعزيز قدرات الناتو في مجال الإمدادات وقابلية التشغيل البيني للدول الأعضاء.

وتابعت: "هذا المشروع أكثر كفاءة من حيث التكلفة بخمس مرات مقارنة بالبدائل، وفي حال الموافقة عليه فسيتم تشغيله خلال مدة قصيرة جدا"، دون تفاصيل أكثر.

وأكدت المصادر أن تنفيذ المشروع سيسهم في استخدام الصناديق المشتركة للناتو، الممولة من مساهمات الدول الحليفة، بصورة اقتصادية وفعالة.

ولفتت إلى أن المشروع المقترح قيد الدراسة حاليا لدى الناتو.

يذكر أن إيران أغلقت مضيق هرمز على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضدها يوم 28 فبراير/ شباط الماضي، لتفرض الولايات المتحدة لاحقا حصارا عليه، ما أثّر بشكل كبير على إمدادات الطاقة العالمية.