أنقرة.. محادثات سعودية تركية لتعزيز التعاون العسكري والدفاعي

إسطنبول/ الأناضول

بحث مساعد وزير الدفاع السعودي للشؤون التنفيذية خالد البياري، مع نائب وزير الدفاع التركي موسى هيبت، لعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء في أنقرة جمع البياري وهيبت، وفق بيان لوزارة الدفاع السعودية، الخميس.



وبحث اللقاء "أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في المجالين العسكري والدفاعي، وسبل دعمهما وتعزيزهما".

وذكر البيان أن الجانبين "وقّعا، على هامش الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي التركي، محضر اللجنة العسكرية والأمنية، الذي تضمّن تطوير التعاون في المجالات الدفاعية والعسكرية، ونقل التقنية وتوطينها، والبحث والتطوير الدفاعي، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين".

وعقد الاجتماع الثالث للمجلس، برئاسة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، بالعاصمة أنقرة الأربعاء.

ومجلس التنسيق التركي السعودي؛ آلية للتعاون والتشاور أُنشئت عام 2016 برئاسة وزيري خارجية البلدين، بغية رصد العلاقات الثنائية بكافة أبعادها ضمن إطار مؤسسي.

وعُقد الاجتماع الأول للمجلس بأنقرة في 7 و8 فبراير/ شباط 2017، بينما جرى الاجتماع الثاني بالرياض في 18 مايو/ أيار 2025.

ويضم المجلس 5 لجان فرعية بمشاركة الجهات المعنية من البلدين، وهي: "اللجنة السياسية والدبلوماسية"، و"اللجنة العسكرية والأمنية"، و"لجنة الثقافة والرياضة والإعلام والسياحة"، و"لجنة التنمية الاجتماعية والصحة والتعليم"، و"لجنة التجارة والصناعة والاستثمار والبنية التحتية والطاقة".