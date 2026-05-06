أنقرة.. مجلس التنسيق التركي السعودي يعقد اجتماعه الثالث

أنقرة / الأناضول

شهدت العاصمة التركية أنقرة، الأربعاء، عقد الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق التركي السعودي.

وأفادت مصادر دبلوماسية تركية للأناضول، بأن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، ترأسا الاجتماع.

ومجلس التنسيق التركي السعودي هو آلية للتعاون والتشاور أُنشئت عام 2016 برئاسة وزيري خارجية البلدين، بغية رصد العلاقات الثنائية بكافة أبعادها ضمن إطار مؤسسي.

وعُقد الاجتماع الأول للمجلس بأنقرة يومي 7 و8 فبراير/ شباط 2017، فيما جرى الاجتماع الثاني بالرياض في 18 مايو/ أيار 2025.

ويضمّ المجلس 5 لجان فرعية بمشاركة الجهات المعنية من البلدين، وهي "اللجنة السياسية والدبلوماسية"، و"اللجنة العسكرية والأمنية"، و"لجنة الثقافة والرياضة والإعلام والسياحة"، و"لجنة التنمية الاجتماعية والصحة والتعليم"، و"لجنة التجارة والصناعة والاستثمار والبنية التحتية والطاقة".