أنقرة.. فيدان يستقبل وزير الخارجية الكويتي

إسطنبول / الأناضول

استقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الاثنين، نظيره الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح في العاصمة أنقرة.

جاء ذلك بحسب تدوينة لوزارة الخارجية التركية على منصة "إن سوسيال" التركية.

والأحد ذكرت مصادر في الخارجية التركية للأناضول أنه من المتوقع أن يناقش الجانبان العلاقات الثنائية بالإضافة إلى التطورات في إيران وغزة ولبنان ومنطقة الخليج.

** العلاقات التركية الكويتية

تتعزز العلاقات متعددة الأوجه بين تركيا والكويت من خلال مجالات تعاون جديدة حيث يحافظ البلدان على تنسيق وثيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية.

ويهدف البلدان إلى زيادة حجم التبادل التجاري الذي سجل مع نهاية العام 2025 أكثر من مليار دولار إلى 5 مليارات دولار.

من المتوقع أن يكتسب حجم التجارة الثنائية والاستثمارات المتبادلة الزخم المنشود، مع التوصل إلى تفاهم حول المفاوضات الجارية بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ومجلس التعاون الخليجي.

