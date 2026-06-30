أنقرة.. فيدان يبحث مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي تعزيز العلاقات خلال لقاء مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس والمفوضة الأوروبية للتوسع مارتا كوس، والمفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة ماغنوس برونر..

أنقرة/ الأناضول

بحث وزير الخارجية التركية هاكان فيدان مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس والوفد المرافق لها العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال لقاء فيدان، الثلاثاء مع كالاس والمفوضة الأوروبية للتوسع مارتا كوس، والمفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة ماغنوس برونر في العاصمة أنقرة.

وأعرب فيدان في منشور على منصة "إن سوسيال" التركية، عن سروره باستضافة كالاس وكوس وبرونر في تركيا.

وقال فيدان: "أتيحت لنا الفرصة لمناقشة جميع التطورات الحالية في سياق العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، من السياسة الخارجية إلى التواصل، ومن التجارة إلى قضايا الهجرة والتأشيرات، وقمنا بتقييم القضايا الإقليمية والعالمية الحالية، وخاصة الوضع في الشرق الأوسط وروسيا وأوكرانيا".

وأكد فيدان أن عضوية الاتحاد الأوروبي لا تزال تمثل هدفًا استراتيجيًا لتركيا وأنهم مستعدون لتطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي على أساس هذا الفهم.

وشدد فيدان على أن تركيا تتطلع أن يقوم الاتحاد الأوروبي بتحسين علاقاته مع تركيا على أساس المعايير الموضوعية والجدارة دون تمييز.



وقال: "نأمل أن تشكل هذه الزيارة المشتركة لثلاثة أعضاء مهمين في المفوضية الأوروبية إلى بلادنا خطوة مهمة نحو الارتقاء بالعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي إلى المستوى الذي نرغب فيه".​​​​​​​