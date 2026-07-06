أنقرة عشية قمة الناتو: جيشنا من أقوى الضمانات للأمن الإقليمي والعالمي بحسب منشور لوزارة الدفاع على منصة "إن سوسيال" التركية...

أنقرة / الأناضول



قالت وزارة الدفاع التركية إن قواتها المسلحة ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي "ناتو" وواحدة من أقوى الضمانات للأمن الإقليمي والعالمي.

جاء ذلك في منشور على منصة "إن سوسيال" التركية، الاثنين، عشية انعقاد قمة قادة الناتو في العاصمة أنقرة.

وقالت الوزارة: "استلهامنا من تاريخنا المجيد، فإن قواتنا المسلحة التركية الباسلة التي تقاتل بعزيمة لا تلين دفاعا عن أمن بلادنا، وبصفتها ثاني أكبر جيش في الناتو، وإحدى أكثر القوات العسكرية فعالية وردعا في العالم، ومن خلال تاريخها العريق وقوتها القتالية العالية، وإمكانياتها الحديثة، تُشكل أحد أقوى الضمانات ليس فقط لأمن بلادنا، بل أيضا للأمن الإقليمي والعالمي".

وتستضيف تركيا قمة الناتو للمرة الثانية في تاريخها، بعد مرور 22 عاما على استضافتها قمة إسطنبول عام 2004.

