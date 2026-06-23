منذ بداية الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران في نهاية فبراير الماضي

أنقرة: عبور 11 سفينة تركية بشكل آمن من مضيق هرمز منذ نهاية فبراير منذ بداية الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران في نهاية فبراير الماضي

أنقرة / الأناضول

قال وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو إن 11 سفينة تركية مرت من مضيق هرمز منذ بداية الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران في فبراير/شباط الماضي.

جاء ذلك بتدوينة على منصة "إن سوسيال" التركية، الثلاثاء، تعليقا على أوضاع السفن التركية في مضيق هرمز الذي كان مغلقا جراء الحرب.

وأشار أورال أوغلو إلى أن أنقرة على تواصل مستمر مع السفن التركية والمواطنين الأتراك المتواجدين في منطقة المضيق.

وأضاف أنه مع عبور سفينتين الأحد من مضيق هرمز، بلغ عدد السفن المملوكة لشركات تركية التي غادرت مياه الخليج منذ بداية الحرب 11 سفينة.

أورال أوغلو أفاد بوجود 177 مواطنا تركيا على متن 7 سفن ما زالت موجودة بمضيق هرمز ومياه الخليج، وبأن واحدة منها تحمل العلم التركي.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن أنقرة تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة مواطنيها والسفن التركية في كل الظروف.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير حربا على إيران، وردت الأخيرة بهجمات على دول بالمنطقة أوقعت قتلى في الجانبين الإسرائيلي والأمريكي، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان.



وفي 14 يونيو/ حزيران الجاري أعلنت إيران والولايات المتحدة التوصل إلى مذكرة تفاهم من 14 بندا بوساطة باكستانية، تهدف إلى وقف الحرب ومعالجة الخلافات بين الطرفين عبر الحوار والمفاوضات.

وسُميت المذكرة "تفاهم إسلام آباد" ودخلت حيز التنفيذ في 18 يونيو الجاري، بعد توقيعها إلكترونيًا من قبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

ويتضمن التفاهم بنودا تتعلق بإنهاء الحرب، بما في ذلك في لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران.

