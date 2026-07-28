ضمن زيارته الرسمية إلى العاصمة التركية..

أنقرة.. رئيس الوزراء العراقي يزور ضريح أتاتورك ضمن زيارته الرسمية إلى العاصمة التركية..

أنقرة/ الأناضول

زار رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، الثلاثاء، ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك في العاصمة أنقرة، التي وصلها في زيارة رسمية.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في منشور عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، بأن الزيدي زار ضريح أتاتورك.

وأظهرت صور أرفقها المكتب بالمنشور وضع الزيدي إكليلا من الزهور على الضريح، ووقوفه دقيقة صمت، برفقة مسؤولين بينهم وزير التجارة التركي عمر بولاط.

وفي وقت سابق الثلاثاء، وصل الزيدي إلى أنقرة، في زيارة رسمية تلبية لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان.

ومن المقرر أن يلتقي الزيدي بالرئيس أردوغان في وقت لاحق اليوم بالمجمع الرئاسي في أنقرة.

وسيتم خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين في جميع الجوانب، بما في ذلك الأمن والتجارة والطاقة والنقل وإدارة المياه، فضلا عن تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والعالمية، بحسب بيان للرئاسة التركية، الاثنين.