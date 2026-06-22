أنقرة.. دورجة التركية تستعرض تقنيات البناء المستدام بـ"قمة الإنشاءات"

إسطنبول / الأناضول

عرضت شركة “دورجة” التركية للمباني مسبقة الصنع حلولها في مجال البناء المعياري والإنشاءات المستدامة خلال مشاركتها في قمة “الإنشاءات التركية” التي أقيمت في العاصمة أنقرة.

وأوضحت الشركة، في بيان الاثنين، أنها تواصل منذ أكثر من 40 عامًا نشاطها في مجالات أنظمة البناء الجاهز والمعياري، والمنشآت الصناعية، والمجمعات السكنية، ومساكن العمال، والمرافق الاجتماعية، إضافة إلى مشاريع البناء المتكاملة.

وشهد جناح الشركة في القمة زيارة ممثلين عن مؤسسات حكومية، وشخصيات بارزة في قطاع الإنشاءات، إلى جانب شركاء تجاريين ومهتمين.

وخلال المعرض، قدمت الشركة لزوارها عرضًا حول خبراتها في أنظمة البناء المعياري، وأساليب البناء خارج الموقع، والحلول المستدامة في قطاع التشييد.

واستضافت العاصمة التركية أنقرة قمة “الإنشاءات التركية” يومي 17 و18 يونيو/حزيران الجاري، بمشاركة محلية ودولية واسعة.

وتُعد “دورجة” واحدة من أكبر الشركات في أوروبا في مجال المنتجات المستدامة والصديقة للبيئة والتقنيات المتقدمة، وذلك عبر منشآتها لإنتاج الهياكل الفولاذية الجاهزة.

وتُعد شركة “دورجة” للأبنية المسبقة الصنع والإنشاءات والصناعة والتجارة المساهمة إحدى العلامات التجارية العالمية لتركيا في مجال الهياكل الفولاذية المركبة مسبقة الصنع، من خلال أنشطتها في التصنيع والتصدير والمقاولات الدولية، وهي من الشركات الرائدة في هذا القطاع، بحسب تعريفها على موقعها الإلكتروني.

وتلبي الشركة مختلف الطلبات الخاصة بالأبنية المركبة مسبقة الصنع في جميع مراحلها، من الهندسة والتوريد والتصنيع والخدمات اللوجستية والتركيب، إضافة إلى أعمال البنية التحتية والفوقية، وقد حصلت على شهادة “آيزو” تقديرًا لجهودها في تقليل انبعاثات الكربون.