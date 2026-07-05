أنقرة.. تنظيم 45 فعالية جانبية على هامش قمة الناتو بتنظيم من دائرة الاتصال في الرئاسة التركية ومؤتمر ميونخ للأمن ومؤسسة الأبحاث السياسية والاقتصادية والاجتماعية "سيتا"

أنقرة/ الأناضول

تنظم الرئاسة التركية، ومؤتمر ميونخ للأمن، ومؤسسة الأبحاث السياسية والاقتصادية والاجتماعية "سيتا"، فعالية "الحلفاء في أنقرة"، في إطار قمة قادة دول وحكومات حلف شمال الأطلسي "ناتو"، وتشمل 45 فعالية.

وذكرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الأحد، في بيان، أن الفعالية تأتي مكملة للبرنامج الرسمي لقمة الحلف، وتجمع المؤسسات البارزة من الدول الحليفة والشريكة وتوفر منصة دولية للحوار وتبادل الآراء بشأن القضايا الأمنية الراهنة.

وأوضح البيان، أن الفعالية تستمر يومين بالعاصمة التركية أنقرة، وتتضمن 45 فعالية جانبية بمشاركة ممثلين حكوميين رفيعي المستوى وصناع قرار وأطراف محلية ودولية معنية.

وتشمل الفعالية تنظيم ندوات واجتماعات طاولات مستديرة وحوارات سياسية وجلسات موضوعية، تتناول القضايا الرئيسية المؤثرة في أجندة الأمن العالمي والإقليمي من زوايا مختلفة، بحسب ذات المصدر.

وتناقش الفعالية مسائل أمنية راهنة مثل قدرات الناتو في الردع والدفاع، وبنية الأمن الأوروبي، والعلاقات عبر الأطلسي، والصناعات والتقنيات الدفاعية، والتهديدات الهجينة، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وحماية البنى التحتية الحيوية.

كما تبحث الأبعاد الأمنية للحرب في أوكرانيا، والتطورات في البحر الأسود والبلطيق والشرق الأوسط والخليج ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، وممرات الطاقة والنقل، والأمن البحري، ودور المرأة في الأمن وإدارة الأزمات، والصمود الديمقراطي، والأمن الغذائي، وفق البيان.

ومن المنتظر أن تجمع الفعالية صناع سياسات دوليين ومؤسسات بحثية استراتيجية، بما يعزز موقع أنقرة خلال قمة الناتو كمركز للحوار الدولي وإنتاج الأفكار في مجالات الأمن والدفاع والسياسة الخارجية.

