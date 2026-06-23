قبيل قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقررة يومي 7 و8 يوليو/تموز المقبل..

أنقرة تستعد لاستضافة قمة الناتو بحملة لتجميل الطرق والمساحات الخضراء قبيل قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقررة يومي 7 و8 يوليو/تموز المقبل..

أنقرة/الأناضول

تتواصل أعمال التحضير في مختلف أنحاء العاصمة التركية أنقرة، قبيل قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقررة يومي 7 و8 يوليو/تموز المقبل.

وتتضمن الاستعدادات تنفيذ أعمال تنسيق بيئي وتجديد في مسارات مرور الوفود الرسمية، ولا سيما في المناطق التي ستستضيف فعاليات القمة. وفي هذا الإطار، تتواصل جهود تهيئة المساحات الخضراء على جوانب الطرق وإنشاء الحدائق العمودية.

كما تُركّب لوحات إعلانية وشاشات عرض في نقاط مختلفة على الطريق المؤدي إلى المطار، تتضمن صوراً ورسائل خاصة بالقمة، بالتزامن مع تزيين جدران الجسور العلوية والأنفاق.

وفي حديث للأناضول، أشار فاتح تشيتين، أحد المهندسين ضمن الفريق المشرف على مشاريع الحدائق العمودية، إلى أن الاستعدادات للقمة تتواصل في عدد من المواقع بالعاصمة أنقرة.

وقال تشيتين: "ننفذ أعمال تنسيق الحدائق والمساحات الخضراء، ونعمل ليلاً ونهاراً مع فرقنا لإنجازها قبل موعد قمة الناتو، كما تواصل فرق أخرى أعمال التجميل والتزيين على الطرقات".