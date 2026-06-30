ينعقد الأربعاء، ويتناول مستوى العلاقات السياسية بين البلدين

أنقرة تستضيف اجتماع مجموعة التخطيط الاستراتيجي بين تركيا وقرغيزيا ينعقد الأربعاء، ويتناول مستوى العلاقات السياسية بين البلدين

أنقرة / الأناضول

ينعقد غدًا الأربعاء الاجتماع السابع لمجموعة التخطيط الاستراتيجي المشتركة بين تركيا وقرغيزيا، في العاصمة أنقرة.

وعلمت الأناضول من مصادر بوزارة الخارجية التركية الثلاثاء، أن الاجتماع يترأسه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره القرغيزي جيينبيك كولوباييف.

وتتناول المباحثات الثنائية واجتماعات الوفود مستوى العلاقات السياسية بين البلدين، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن التحضيرات للزيارات والقمم المقررة في المرحلة المقبلة.

كما يُتوقع أن يطرح الوزير فيدان رؤيته بشأن سبل تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار والطاقة والنقل وصناعة الدفاع والتعليم والثقافة والأنشطة الإنسانية.

ويؤكد الاجتماع أهمية العمل على تحقيق هدف حجم التبادل التجاري البالغ 5 مليارات دولار، وضرورة تعزيز التعاون في إطار المنصات متعددة الأطراف، وعلى رأسها منظمة الدول التركية.

ومن المقرر أن يُختتم الاجتماع باعتماد بيان مشترك، إضافة إلى توقيع برنامج التعاون بين وزارتي خارجية البلدين للفترة 2026–2027.