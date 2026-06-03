أنقرة.. تركيا والكاميرون توقعان بروتوكول تعاون مالي وعسكري

أنقرة / الأناضول

وقّعت تركيا والكاميرون "بروتوكول تنفيذ اتفاق التعاون المالي العسكري والمساعدة النقدية"، وذلك خلال مراسم جرت في العاصمة أنقرة.

وجرى توقيع البروتوكول الأربعاء، بين وزير الدفاع التركي يشار غولر ونظيره الكاميروني جوزيف بيتي أسومو.

وبحسب بيان نشرته وزارة الدفاع التركية على منصة "إن سوسيال"، استقبل غولر بيتي أسومو الذي يزور تركيا في إطار زيارة رسمية.

وعقد الجانبان اجتماعا ثنائيا أعقبه اجتماع على مستوى وفدي البلدين.

وشارك في الاجتماعات نائب وزير الدفاع التركي موسى هيبت، قبل أن يوقع الوزيران البروتوكول الرامي إلى تعزيز التعاون المالي والعسكري بين الجانبين.