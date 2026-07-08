أنقرة.. تركيا تفتح مقر "آي يلدز" العسكري أمام وزراء دفاع الناتو لأول مرة المقر الذي لا يزال قيد الإنشاء يضم تحت سقف واحد وزارة الدفاع وهيئة الأركان وقيادات القوات المسلحة التركية..

أنقرة/ الأناضول

استضاف وزير الدفاع التركي يشار غولر، وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في حفل استقبال أُقيم داخل مقر القيادة العسكرية المشتركة "آي يلدز" (الهلال والنجمة)، وذلك للمرة الأولى منذ بدء إنشاء المقر في أنقرة عام 2021.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان الأربعاء، إن أبواب المقر، الذي لا يزال قيد الإنشاء، فُتحت لأول مرة أمام وزراء دفاع الناتو، وذلك في إطار أعمال القمة السادسة والثلاثين لرؤساء دول وحكومات الحلف في العاصمة أنقرة.

وأضاف البيان أن حفل الاستقبال أُقيم في قسم "النجمة" من المقر، حيث استقبل غولر الوزراء الضيوف عند المدخل بمرافقة فرقة موسيقية عسكرية، قبل التقاط صورة تذكارية جماعية.

وقال غولر، في كلمته خلال الحفل، إنه يشعر بسعادة كبيرة لاستضافة ضيوفه في المقر الجديد لوزارة الدفاع.

وأوضح أن تصميم المقر استُلهم من الهلال والنجمة في العلم التركي، وأنه سيجمع تحت سقف واحد جميع مكونات القيادة العسكرية وهيكل القيادة الدفاعية في البلاد.

وأشار إلى أن المقر سيدخل الخدمة قريبًا، وسيكون واحدًا من أكبر المقرات العسكرية في العالم.

وأضاف أن المقر سيُؤمَّن بأعلى مستويات الدفاع الجوي والبري، باستخدام أحدث الأنظمة الأمنية المعتمدة على التكنولوجيا الحديثة.

ولفت إلى أن المقر جُهّز بتقنيات الأبنية الذكية والمستدامة، بما يضمن استمرارية الاتصالات وإدارة العمليات دون انقطاع في حالات الأزمات والحروب.

وأعرب عن ثقته بأن المقر الجديد سيكون مركزًا تُدار منه الجهود الرامية إلى تعزيز دفاع وأمن كل من تركيا وحلف الناتو.

يُذكر أن حجر أساس المشروع وُضع في 30 أغسطس/آب 2021 بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان، وقد اكتمل الجزء الأكبر من أعماله، ليضم تحت سقف واحد وزارة الدفاع، وهيئة الأركان، وقيادات القوات المسلحة.

وتستضيف تركيا، الثلاثاء والأربعاء، قمة الناتو للمرة الثانية في تاريخها، بعد استضافتها قمة إسطنبول عام 2004، وتكتسب القمة أهمية خاصة في ظل التحديات التي تواجه الحلف والمنظومة الأمنية العالمية.