رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة برهان الدين دوران قال إن تركيا باتت في صلب التحول الذي يشهده الناتو بفضل قدراتها الفكرية والعسكرية

أنقرة: تركيا تؤدي دورا محوريا في رؤية "الناتو 3.0" رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة برهان الدين دوران قال إن تركيا باتت في صلب التحول الذي يشهده الناتو بفضل قدراتها الفكرية والعسكرية

أنقرة/ أيلول آقجاي/ الأناضول

قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران، إن رؤية "الناتو 3.0"، التي ستحدد المعايير الجديدة لمنظومة الأمن العالمي، تستهدف تعزيز دور أوروبا في مجال الدفاع، وإن تركيا تؤدي دورا محوريا في هذا التحول بفضل قدراتها الفكرية والعسكرية.

جاء ذلك في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، الأربعاء، حول القمة السادسة والثلاثين لرؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي (ناتو) بالعاصمة التركية أنقرة.

وشدد دوران، على أن السياسة الخارجية التركية، بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، تجاوزت دور الفاعل الإقليمي لتصبح إحدى القوى المؤثرة في النظام العالمي.

وأضاف أن أوضح تجليات هذه المكانة الاستراتيجية والاحترام الدولي الذي اكتسبته تركيا ظهرت خلال استضافة أنقرة للقمة السادسة والثلاثين للناتو.

وبيّن دوران، أن رؤية "الناتو 3.0"، التي سترسم المعايير الجديدة للهيكل الأمني العالمي، تهدف إلى تعزيز ثقل أوروبا في مجال الدفاع، بينما تتموضع تركيا في قلب هذا التحول، وتؤدي دورا فاعلا بفضل قدراتها الفكرية والعسكرية.

وأردف أن تركيا، بالتوازي مع تعزيز صناعاتها الدفاعية، تواصل أداء دور صوت الضمير العالمي من أجل إرساء الهدوء في غزة ولبنان، وتدعو جميع الأطراف إلى تحمل مسؤولياتها.

وأكد دوران، أن الإرادة التي تجسدت في أنقرة خلال القمة كرست مرة أخرى المكانة المؤثرة لتركيا في الدبلوماسية العالمية، وعزمها على الإسهام في بناء نظام عالمي أكثر عدالة.

كما أرفق دوران، منشوره بمشاهد من أعمال القمة.