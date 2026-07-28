أنقرة ترسل طائرة إسعاف لنقل 3 أتراك من مصر أصيبوا في حادث سير...

أنقرة / الأناضول



أعلن وزير الصحة التركي كمال مميش أوغلو، الثلاثاء، نقل 3 مواطنين أتراك أصيبوا في حادث سير بمصر إلى تركيا على متن طائرة إسعاف.

وقال مميش أوغلو في منشور عبر حسابه على منصة "إن سوسيال" التركية: "انطلاقا من مبدأنا الإنسان أولا، نقف إلى جانب مواطنينا أينما كانوا في العالم".

وأضاف "قمنا بنقل 3 من مواطنينا الذين تعرضوا قبل أيام لحادث سير في مصر إلى إسطنبول بواسطة طائرة إسعاف".

وتابع: "أشكر كل من ساهم في هذه العملية، وأسأل الله الشفاء العاجل لمواطنينا".

والأربعاء الماضي، أصيب 26 مواطنا تركيا، إثر اصطدام حافلة سياحية تقل سياحا أتراكا ومواطنا أذربيجانيا بشاحنة في منطقة رأس سدر شمال شرقي مصر، وفق بيان السفارة التركية.