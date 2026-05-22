زعيم تنظيم 17 نوفمبر الإرهابي ألكسندروس يوتوبولوس الذي كان يقضي عقوبة السجن المؤبد 17 مرة والأشغال الشاقة لمدة 25 سنة عقب إدانته بـ"التحريض على اغتيال" دبلوماسيين أتراك في أثينا عامي 1991 و1994

أنقرة تدين بشدة إفراج اليونان عن إرهابي اغتال دبلوماسيين أتراكا زعيم تنظيم 17 نوفمبر الإرهابي ألكسندروس يوتوبولوس الذي كان يقضي عقوبة السجن المؤبد 17 مرة والأشغال الشاقة لمدة 25 سنة عقب إدانته بـ"التحريض على اغتيال" دبلوماسيين أتراك في أثينا عامي 1991 و1994

أنقرة/ الأناضول

أعربت وزارة الخارجية التركية، الجمعة، عن إدانتها الشديدة لإطلاق السلطات اليونانية سراح زعيم "تنظيم 17 نوفمبر" الإرهابي، ألكسندروس يوتوبولوس، الذي كان يقضي عقوبة السجن المؤبد 17 مرة، والأشغال الشاقة لمدة 25 سنة، عقب إدانته بـ"التحريض على اغتيال" دبلوماسيين أتراك في أثينا عامي 1991 و1994.

وقالت الوزارة، في بيان، "ندين بأشد العبارات إفراج السلطات اليونانية عن يوتوبولوس أمس الخميس".

وأضافت أن "إظهار التسامح تجاه هذا الإرهابي الخائن، الذي حرّض على عمليات اغتيال استهدفت الدبلوماسيين الأتراك، يُعد إهانة لذكرى الدبلوماسيين الشهداء وعائلاتهم، وهو أمر غير مقبول".

ودعت الخارجية التركية، السلطات اليونانية إلى تجنب أي خطوات من شأنها إضعاف جهود مكافحة الإرهاب، والالتزام بمسؤولياتها المتعلقة بتنفيذ العقوبات بحق المدانين في قضايا إرهابية.

وبحسب البيان، يعتبر يوتوبولوس، المتهم الرئيسي بالتحريض في قضية اغتيال الملحق الصحفي في السفارة التركية بأثينا جتين غورغو عام 1991، وقضية محاولة اغتيال مستشار السفارة التركية دنيز بلوك باشي، في العام ذاته، إضافة إلى قضية اغتيال مستشار السفارة التركية خلوق سباهي أوغلو عام 1994.