أنقرة تتزين بصور المنتجات الدفاعية التركية قبل قمة الناتو المقررة يومي 7 و8 يوليو/تموز المقبل..

أنقرة / الأناضول

تزينت شوارع العاصمة أنقرة بصور المنتجات الدفاعية التركية قبل قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقررة يومي 7 و8 يوليو/تموز المقبل.

وأفاد مراسل الأناضول الخميس، أن أعمال التحضيرات البصرية تتواصل على طول مسار البروتوكول في العاصمة الممتد بين المجمع الرئاسي ومطار أسنبوغا، مرورا بشارع تورغوت أوزال.

وأضاف أنه في هذا الإطار، تم تعليق لوحات في عدد من النقاط على طول الطريق الرئيسي، حملت شعارات تتعلق بقمة الناتو مثل "مفتاح السلام"، "مفتاح الأمن"، و"مستقبل مشترك في السلام".

كما وضعت لوحات تعريفية على طول المسار تسلط الضوء على مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP31 الذي ستستضيفه تركيا في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، إضافة إلى التعريف بأنظمة الصناعات الدفاعية التي طورتها تركيا.

وتضمنت اللوحات صورا لعدد من منتجات الصناعات الدفاعية المحلية، من بينها السفينة الحربية (تي سي جي أناضول) وصاروخ "طايفون" وطائرة "حُرجيت" وغيرها.