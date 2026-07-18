وزارة الدفاع التركية نشرت ثالث مقطع ضمن سلسلة تتناول المجازر التي ارتكبها تنظيم "إيوكا" الإرهابي القبرصي الرومي بحق القبارصة الأتراك أواخر عام 1963

أنقرة تبث مشاهد جديدة لمجازر "إيوكا" الإرهابي ضد القبارصة الأتراك وزارة الدفاع التركية نشرت ثالث مقطع ضمن سلسلة تتناول المجازر التي ارتكبها تنظيم "إيوكا" الإرهابي القبرصي الرومي بحق القبارصة الأتراك أواخر عام 1963

أنقرة/ الأناضول

نشرت وزارة الدفاع التركية، السبت، ثالث مقطع مصور ضمن سلسلة تتناول المجازر التي ارتكبها تنظيم "إيوكا" الإرهابي القبرصي الرومي بحق القبارصة الأتراك.

وقالت الوزارة في تدوينة عبر منصة "إن سوسيال" التركية إن "مجازر تنظيم إيوكا الإرهابي الرومي بحق القبارصة الأتراك كانت وحشية إلى درجة أن أعلى مسؤول عسكري رتبة في الأمم المتحدة آنذاك، بعدما شاهد قتل أطفال صغار بوحشية، قال: لم أر مثل هذه الفظائع من قبل".

وأضافت الوزارة قائلة: لن ننسى ما تعرض له القبارصة الأتراك، ولن نسمح بنسيانه".

وتضمن المقطع الجديد شهادات تروي كيف قتل التنظيم بشكل جماعي أطفالا من القبارصة الأتراك في سن الدراسة.

وفي 21 ديسمبر/ كانون الأول 1963، شن مسلحو "إيوكا" الإرهابي سلسلة هجمات استهدفت القبارصة الأتراك، ما أدى إلى استشهاد 364 شخصًا وإخلاء 103 قرى ذات غالبية تركية مسلمة في الجزيرة.

ويعرف هذا اليوم في جمهورية شمال قبرص التركية باسم "عيد الميلاد الدامي" في ذكرى أحداث هدفت لقتل وتهجير المسلمين من جزيرة قبرص.

وتأسس تنظيم "إيوكا" الإرهابي في منتصف خمسينيات القرن الماضي على يد الضابط اليوناني ذو الأصول القبرصية الرومية يوريغوس غريفس، بهدف إنهاء الوضع الاستعماري البريطاني لقبرص وضم الجزيرة إلى اليونان، عبر شن عمليات عسكرية.

وسعى التنظيم، بعد انتهاء الإدارة البريطانية وإعلان قيام "جمهورية قبرص"، إلى ارتكاب العديد من المجازر الجماعية بهدف طرد القبارصة الأتراك من الدولة الجديدة، كما قتل قبارصة روم ممن لم يوافقوا على رؤيته.